Albisola, duello aereo tra sparviere e tortora: inutili i soccorsi dell’Enpa

Albisola Superiore. Si lancia alla caccia di una tortora, l’afferra e la uccide ma va a sbattere contro un muro e muore anche lui. Il duello aereo è avvenuto ad Albisola Superiore in via della Rovere ed i volontari della Protezione Animali, chiamati per recuperare un bell’esemplare di sparviere, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

“Sono in aumento i soccorsi di questo rapace diurno da parte dell’Enpa in aree cittadine, segno che si sta avvicinando ai centri abitati, dove può trovare più facilmente animali da cacciare, soprattutto uccelli e topi; ma in questi ambienti non ha ancora imparato a muoversi in sicurezza, pur essendo molto abile in natura a volare agilmente tra i rami intricati dei boschi” spiegano i volontari dell’associazione animalista.

“Soltanto nei giorni scorsi i volontari della nostra associazione hanno soccorso un altro sparviere a Valleggia, finito contro una vetrata ed un altro in via Quiliano in difficoltà davanti ad un portone” concludono dall’Enpa di Savona.