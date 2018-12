Alberi di Natale all’insegna del rispetto della natura. Enpa: “Acquistate esemplari artificiali”

Provincia. “Un albero di Natale artificiale, che può essere utilizzato per molti anni, egualmente o forse più bello di uno vero, evitando quindi di sacrificarne uno vivo che, molto spesso, viene buttato via dopo le feste”.

E’ la proposta che la Protezione Animali savonese formulata a chi ama la natura, ricordando i tanti alberi bruciati nei boschi negli incendi estivi e quelli distrutti dal recente evento climatico eccezionale, assieme a migliaia di animali selvatici.

“Sarà un modo di festeggiare il Natale nel rispetto della natura, – hanno aggiunto i volontari Enpa, – e di onorare le norme (migliorabili ma innovative per l’epoca) a tutela del verde pubblico e privato che, proprio a Savona fin dal 1995, su proposta ed elaborazione dell’Enpa e ad opera dell’allora vicesindaco Dario Amoretti, vennero per la prima volta introdotte nei regolamenti comunali”.

“Se poi proprio non si vuole fare a meno di un soggetto vero, Enpa invita a seguire le regole dell’ex Corpo Forestale dello Stato, ora carabinieri forestali: acquistarlo da vivaio autorizzato e controllare che abbia il tagliandino di riconoscimento; sistemarlo in un locale luminoso ed asciutto, lontano da fonti di calore e correnti d’aria e tenere le radici sempre bagnate; se è stato comprato un “cimale” (senza radici), metterlo in un recipiente con acqua tiepida; evitare addobbi pesanti e colori; terminate le festività, consegnarlo ad uno dei centri di raccolta organizzati perché possa essere ripiantato”, hanno concluso dalla Protezione Animali savonese.