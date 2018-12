Albenga, sopralluogo del consigliere regionale De Vincenzi (Pd) in LaerH: “Necessario salvaguardare questa eccellenza”

Albenga. Sopralluogo del consigliere regionale Luigi De Vincenzi (Pd) questa mattina nella sede albenganese LaerH, coinvolta dalla crisi che ha investito Piaggio Aerospace.

“Questa mattina ho visitato l’azienda LaerH di Albenga, importante realtà industriale del settore aeronautico, legata a doppio filo a Piaggio Aerospace e, come tale, pesantemente investita dalla sua crisi, – ha spiegato De Vincenzi. – Sono rimasto realmente impressionato dai grandi investimenti economici e in risorse umane fatti nello stabilimento albenganese”.

“Parliamo di una realtà di primaria importanza per il nostro territorio, sia in termini di alta specializzazione tecnologica che di offerta lavorativa e possibilità di formazione per i nostri giovani. Una realtà viva, ben strutturata e di grandi potenzialità, specializzata nella realizzazione di aero-strutture complesse, dove si fabbricano e assemblano parti fondamentali dei velivoli Piaggio, drone compreso, e caratterizzata dal virtuoso connubio tra innovazione tecnologica e artigianalità, patrimonio prezioso da non disperdere”.

“La situazione di criticità in cui versa la LaerH merita la stessa attenzione di Piaggio. Le risposte che aspettano i suoi dipendenti sono le stesse che aspettano i lavoratori di Piaggio e ne hanno la stessa dignità”.

“Gli sforzi che si faranno per salvaguardare Piaggio Aerospace devono comprendere nel proprio orizzonte questa importante azienda, fondamentale per il “presente” industriale e occupazionale della nostra provincia, ma ancor più per il futuro dei nostri giovani, essendo in grado di offrire formazione di altro livello specialistico”, ha concluso De Vincenzi.