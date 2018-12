Albenga, solidarietà per gli sfollati del Ponte Morandi da Re Carciofo

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Una cena di solidarietà per aiutare il comitato “Quelli del Ponte Morandi” di Genova. Anche Albenga si mobilita e lo fa con una cena organizzata da Enzo Bellissimo, patron della Cantina di Re Carciofo in piazza San Francesco ad Albenga, per mercoledì 19 dicembre alle 20.

“Abbiamo voluto, in occasione del Natale, organizzare una charity per aiutare gli sfollati di Ponte Morandi, una tragedia che ha colpito Genova quattro mesi fa, ma che rimane aperta nei nostri cuori”, racconta Enzo, non nuovo ad iniziative del genere. Aggiunge: “Sarà una cena secondo il nostro stile, con i taglieri di salumi e formaggi e le paste, il tutto ovviamente all’insegna del buon vino. Saranno presenti, in un ruolo inconsueto, ma con un po’ di fantasia lo si può immaginare, i sindaci di Albenga, Alassio, Villanova d’Albenga e Loano. Credo sarà una serata piacevole per tutti i partecipanti che avranno l’occasione di contribuire alla raccolta fondi”. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 335 6871785.

