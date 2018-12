Albenga. Doppio “sold out” per la data albenganese del Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti Cherubini, in programma il prossimo 27 luglio 2019. Dopo il primo “tutto esaurito” online, sulla piattaforma TicketOne, nel giro di nemmeno 4 ore sono stati polverizzati anche i mille biglietti destinati ai residenti di Albenga e venduti in forma cartacea.

Centinaia gli albenganesi che, a partire dalle prime ore della mattina di oggi (il primo fan, Sergio, si è presentato alle 7:15) si sono messi in coda per accaparrarsi gli ultimi biglietti rimasti presso l’agenzia ingauna Riviera Agency di via Venezia.

La vendita, che come detto era riservata esclusivamente ai residenti di Albenga, è iniziata ufficialmente alle 10,30 e si sarebbe dovuta concludere alle 17, ma l’entusiasmo e l’affetto dei fan hanno ridotto drasticamente le tempistiche per la felicità di coloro che sono riusciti nell’impresa, riparando all’iniziale ritardo.

Il “Jova Beach Party” sarà una grande festa in spiaggia che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata in una “città temporanea” di 300 metri per 100 metri realizzata interamente sulla spiaggia, in cui troveranno spazio tanti ospiti, gruppi, dj-set, ristoranti. Si potrà giocare a beach volley, fare il bagno, mangiare, bere, ballare. E ci si potrà persino sposare. Momento clou sarà ovviamente l’esibizione di Lorenzo Cherubini, che ad ogni tappa darà vita ad un dj-set tutte le volte diverso.