Albenga, recupero ex caserma Piave. Il M5S: “Percorso condiviso con la città”

Albenga. Sull’interessamento da parte della Prefettura di Savona per l’ex Caserma Piave, ex proprietà del Comune venduta, da alcuni anni a Cassa Depositi e Prestiti, per 4,2 milioni di euro, arrivano le prime reazioni e i primi commenti politici.

“Attorno a questo importante e strategico immobile si è ipotizzata ogni genere di destinazione d’uso, dalla realizzazione di un complesso ricettivo-residenziale, alla creazione di un Centro di Identificazione ed Espulsione dei migranti, a Polo Scolastico o Tecnologico-sperimentale, accade ma militare ed altro ancora” afferma il consigliere comunale e portavoce del MoVimento 5 Stelle Albenga Francesco Di Lieto.

“Al di là delle congetture, più o meno plausibili o fantasiose, resta il fatto che da anni, agli albenganesi non è dato sapere quale sarà il futuro di uno dei più importanti simboli della città”.

“La confusione e frammentazione delle informazioni ha, come unico risultato, quello di rendere il dibattito su questo tema sempre più teso e difficoltoso. Riteniamo invece, in virtù della sua importanza, che il progetto di riqualificazione e rilancio della Caserma Piave non debba essere assolutamente trattato con frettolosa superficialità”.

“Chiediamo, a nome del M5S, che possa essere intrapreso, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, un dialogo costruttivo con la Prefettura, il Comune, la cittadinanza ed i rappresentanti delle attività produttive, al fine di costruire una proposta condivisa e concreta per Albenga, che possa coniugare l’esigenza di recuperare una proprietà di grande prestigio, sia architettonico che strategico, con quella di uno sviluppo condiviso e concertato con la popolazione, così da evitare, per una volta, polemiche ed dissenso”.

Certi della sensibilità riguardo tale richiesta, siamo a disposizione per avviare il primo tavolo di confronto tra le parti, per muovere concretamente il primo passo verso una scelta voluta e partecipata da tutta la cittadinanza”.