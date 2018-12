Albenga, razzia in azienda agricola: rubati 350 carciofi

Albenga. Razzia di carciofi nel campo della Società Agricola Enrico & Lanzalaco a Leca d’Albenga. Più di 350 capolini sono stati tagliati nella tarda serata da qualcuno che si è intromesso nella proprietà.

“Abbiamo subito dato l’allarme ai carabinieri – spiega la titolare Pinuccia Enrico – ma ormai non c’era più nulla da fare. Probabilmente li hanno tagliati con le mani e lo hanno fatto portando via tutto, anche quelli più piccoli. In questo modo oltre al danno immediato che ci impedirà di dare seguito ad alcuni ordini importanti di questi giorni pre natalizi, ci hanno distrutto anche il raccolto delle prossime settimane”.

Un furto eseguito in un periodo dove i carciofi sono autentiche primizie e rappresentano un ricavo importante per aziende come la Società Agricola Enrico & Lanzalaco: “Già lo scorso anno avevamo subito un furto in aprile a stagione inoltrata – prosegue Pinuccia Enrico – Quest’anno il danno è ancora più grave. I carciofi così tagliati non sono facilmente commerciabili, possono andare solo a specifici destinatari. Chi compra può ben capire che sono prodotti rubati e che dietro quel furto c’è un danno ingente per aziende che lavorano sul territorio”.