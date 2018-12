Albenga: perseguita l’ex fidanzata, arrestato in meno di 48 ore dalla denuncia

Albenga. Ieri sera i carabinieri di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne ingauno, per atti persecutori nei confronti della propria ex fidanzata, una cameriera di 22 anni, la quale lo aveva denunciato due giorni prima presso la Caserma di Piazza Caduti di Nassiriya.

Dopo una relazione sentimentale durata due anni, l’uomo non voleva assolutamente accettare la conclusione della loro storia: per questo, secondo quanto riferito dalla giovane, avrebbe iniziato a seguirla, vessarla e molestarla con continue telefonate e appostamenti, mettendo pertanto in pratica un vero e proprio stalking nei confronti della vittima.

Il 27enne era già stato ammonito dai carabinieri, ma nonostante questo è stato sorpreso durante un tentativo di riallacciare i rapporti. Incontro evidentemente non voluto dalla ex compagnia che, riferiscono dall’Arma, avrebbe generato in lei un evidente stato di ansia.

I militari sono immediatamente intervenuti su segnalazione al 112 e, al termine degli accertamenti, sulla base della pregressa e documentata denuncia a suo carico, lo hanno dichiarato in arresto e successivamente accompagnato presso il carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri colgono, ancora una volta, l’occasione per invitare tutte le donne vittime di violenza di genere a denunciare le persecuzioni subite. “Ogni caso verrà affrontato e seguito con attenzione – spiegano dal Comando – da parte da militari appositamente specializzati e formati, in stretta collaborazione con i centri antiviolenza del territorio”.