Albenga, nuovo look per le aiuole delle rotonde

Albenga. “In questi giorni i cantonieri comunali stanno procedendo ad un intervento di abbellimento e ad un rinnovamento di tutte le aiuole nelle varie rotonde, lavori che diano un’immagine della città sempre più attrattiva anche in questo periodo natalizio”. Lo fa sapere Manlio Boscaglia, consigliere comunale di Albenga con delega al verde pubblico.

“Nell’area dell’uscita dell’autostrada siamo intervenuti con una bonifica ripulendola dalle erbacce – spiega – è stato rifatto l’impianto di irrigazione, ripristinando in varie zone le alberature dei danni causati dal vento. In via Torino nell’aiuola lato destra Redemptoris Mater è stato rifatto il manto erboso e abbiamo rinnovato tutte le rotonde con alcuni vasi di piante di ciclamini. Un bel colpo d’occhio per chi visita Albenga, illuminata a festa e città fiorita nelle feste di Natale”.

“Altro intervento che prenderà il via da lunedì riguarderà la potatura degli alberi in via Milano e successivamente si estenderà in altre zone della città”, conclude Boscaglia.