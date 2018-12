Albenga, nuova planimetria e graduatoria dei posteggi: il mercato settimanale traslocherà sul Lungo Centa a gennaio 2019

Albenga. L’iter procede spedito e cominciano a delinearsi con maggior chiarezza tempistiche e disposizione dei banchi del “nuovo” mercato di Albenga, che a partire dal 2019 troverà dimora sul Lungo Centa Croce Bianca e vie limitrofe.

Nelle scorse settimane, la giunta Cangiano aveva approvato una delibera di indirizzo, un incarico ufficiale rivolto agli uffici comunali per compiere tutti i passi e le verifiche necessarie per consentire il trasloco. E dopo quella fase, la giunta ha approvato una nuova delibera, che contiene indicazioni precise riguardo la collocazione dei banchi e non solo.

“Dalle planimetrie redatte dall’ufficio tecnico del Comune, – ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis, – si evince che la zona da noi scelta risulta idonea alla dislocazione del mercato. E, entrando nello specifico, sono già state individuate anche i nuovi posteggi del settore alimentare, non alimentare e dei produttori”.

I posteggi per il settore alimentare e i produttori saranno dislocati in. Via XXV Aprile fino all’incrocio con via degli Orti. I posteggi del settore non alimentare, invece, saranno collocati sul Lungo Centa Croce Bianca e in via Deportati e Internati Albenganesi in Germania.

Come si evince dalla delibera, poi, “per quanto riguarda l’assegnazione dei nuovi posteggi, sarà ritenuta valida la graduatoria già approvata nel 2000 in sede di spostamento per lo scalo del mercato e si procederà secondo le seguenti modalità: i titolari di posteggio manterranno le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico attualmente concesse e in nessun caso saranno autorizzati aumenti di superficie; per tutti, in caso di rifiuto o di assenza ci sarà l’assegnazione d’ufficio; durante la scelta dei posteggi dovranno essere ottimizzate le dimensioni dei banchi di vendita con il minor scarto possibile, secondo la planimetria predisposta dagli uffici”.

Importanti novità sono attese anche nella giornata odierna, in cui è prevista la pubblicazione della graduatoria, riferita agli ambulanti, e la nuova planimetria dell’area mercatale. Entrambi i documenti saranno poi fruibili sull’albo pretorio del Comune di Albenga per 20 giorni, trascorsi i quali inizieranno gli incontri con l’amministrazione comunale.

“Trascorsi i 20 giorni dalla pubblicazioni di graduatoria e planimetria inizieranno le convocazioni a mezzo raccomandata degli ambulanti per l’assegnazione dei nuovi posteggi. E questa fase avrà una durata di circa 10-15 giorni: il trasferimento del mercato da via Dalmazia sul Lungo Centa sarà effettivo a partire dal mese di gennaio 2019”, ha concluso Tomatis.