Albenga, nel quartiere di Sant’Eulalia torna “Cerca la cometa e vota i presepi”

Albenga. Grazie alla collaborazione di numerosi commercianti e associazioni, per il quarto anno consecutivo il quartiere di Sant’Eulalia ad Albenga sarà arricchito dalla presenza dei “Presepi in vetrina” in occasione dell’evento “Cerca la cometa e vota i presepi”, nato da un’idea dell’attuale presidente Cristina Pavanelli.

Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 i presepi saranno esposti nelle vetrine dei rispettivi negozi o presso le sedi delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa e saranno contrassegnati da una cometa numerata. E’ stata predisposta una locandina con l’elenco di coloro che hanno aderito e chiunque potrà, nel medesimo periodo, esprimere il suo apprezzamento votando i tre presepi migliori compilando in forma anonima le apposite schede ed inserendole nell’urna ubicata presso l’edicola “Il Secolo di Beethoven” in largo Doria 4.

“Spero che anche quest’anno l’iniziativa, ideata per mantenere la tradizione e per abbellire le vetrine dei nostri commercianti, sia apprezzata e gradita e possa contribuire a rendere ancora più piacevole il periodo natalizio. L’ invito rivolto a turisti e residenti è quello di fare una passeggiata, nel nostro bellissimo quartiere, per ammirare i presepi esposti nelle vetrine e approfittare per fare degli acquisti”, dice Cristina Pavanelli.

Sempre nell’ottica della condivisione e del rispetto delle tradizioni, il direttivo del quartiere ha organizzato per domenica 9 dicembre la celebrazione di Sant’Eulalia, patrona del quartiere, durante la Santa Messa celebrata alle 10.30 presso la cattedrale di San Michele con a seguire la processione in Vico Sant’Eulalia per la consueta benedizione e un “porta e condividi”.

Nelle giornate di sabato 22 dicembre e lunedì 24 dicembre il Babbo Natale del Quartiere e nella giornata di sabato 5 gennaio la Befana del Quartiere si aggireranno per piazze a caruggi a donare “ciapellette” a tutti i bambini.

