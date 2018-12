Albenga, minoranza “decimata” ed è consiglio comunale “flash”

Albenga. Consiglio comunale pre-natalizio per certi versi “anomalo” ad Albenga, dove per ravvivare il parlamentino ingauno, solitamente teatro di battibecchi e accesi scontri, questa volta è stato necessario un piccolo malfunzionamento dei microfoni, che ha fatto slittare di una manciata di minuti l’inizio.

La seduta odierna, infatti, è stata contraddistinta dalle assenze, giustificate, di numerosi consiglieri di minoranza, tra cui Balbo e Nucera, ed in particolare della parte forzista, Ciangherotti-Perrone.

In accordo tra maggioranza e minoranza, dunque, sono state rinviate al prossimo consiglio tutte le mozioni relative: alla “intitolazione della Sala Consigliare a Angioletto Viveri e Rosy Guarnieri – Sindaci di Albenga”; alla “modifica tariffe dei parcometri di Albenga in modo da garantire la prima mezz’ora gratis”; alla “risoluzione del grave problema degli scarichi idrici delle acque piovane di Via Rusineo sulla Strada provinciale n. 6 Albenga – Casanova – Passo Cesio”.

Il consiglio, nel giro di mezz’ora, ha poi affrontato la “razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Albenga al 31.12.2017” e l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale (con approvazione nuovo schema di convenzione).

Infine, sono state approvate le “modifiche al Regolamento comunale del Servizio di Protezione Civile” prima del consueto “rompete le righe”, condito dai tradizionali auguri natalizi.