Albenga, l’onorevole Mulè “saluta” la comunità siciliana per la ricorrenza di Santa Lucia

Albenga. “Santa Lucia è, per Albenga, un ricorrenza molto sentita grazie alla nutrita comunità di origine siciliana, della provincia di Caltanissetta. Una ricorrenza che ho sempre celebrato con gioia assieme ai tanti amici di origine siciliana, ma che quest’anno è un po’ più triste: è la prima senza Rosy Guarnieri, il mio sindaco, originaria di Villalba e per molti anni anima e guida del Comitato che organizza la festa”. Lo ricorda Eraldo Ciangherotti, attuale consigliere comunale di minoranza ed ex assessore ai servizi sociali proprio durante il mandato Guarnieri.

“Sabato 8 e domenica 9 Albenga celebra Santa Lucia e, ancora una volta, parteciperò portando agli amici siciliani, a mezzo di lettera consegnata a Silvio Cangialosi e Nino Messina (rispettivamente presidente e presidente onorario del Comitato di Santa Lucia) i saluti dell’onorevole Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia, eletto nella nostra circoscrizione – fa sapere Ciangherotti – che segue con passione e professionalità, che per impegni parlamentari non potrà essere ad Albenga come avrebbe voluto. Lo avrebbe voluto come parlamentare del territorio, certo, ma soprattutto come emigrato da Caltanissetta in giovanissima età”.

“La lettera di saluto che ha inviato è particolarmente toccante – prosegue Ciangherotti – e dimostra come la comunità siciliana abbia nel suo dna valori di sacrificio e caparbietà, oltre che di grande capacità lavorativa. Se Albenga è cresciuta nell’ultimo mezzo secolo è anche grazie a questa comunità”.

Di seguito il testo della lettera di Giorgio Mulé.