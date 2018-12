Albenga, la giunta attacca: “Legittima l’entrata sul bilancio 2018 della vendita della farmacia. Sbugiardato Ciangherotti”

Albenga. “Puntualmente sbugiardato”. Iniziata duramente la nota della giunta Cangiano in merito alla querelle relativa agli interi delle vendita della farmacia comunale.

Una materia discussa nell’ultimo consiglio comunale, che aveva spinto il consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti a chiedere l’intervento dei revisori dei conti, come poi è avvenuto. Ma proprio forte del responso fornito dai revisori, oggi la giunta è uscita allo scoperto, legittimando le proprie scelte e senza risparmiare un duro attacco all’amministratore forzista.

“Non esiste alcun profilo di illegittimità nelle scelte dell’amministrazione, – hanno proseguito dalla giunta Cangiano. – I revisori dei conti, sollecitati dallo stesso Ciangherotti, dopo la variazione di bilancio presentata durante l’ultimo consiglio comunale, hanno risposto alla lettera del consigliere di minoranza, che ‘…la previsione di entrata sul bilancio 2018 relativa alla cessione della farmacia e’ legittima…’, confermando quindi la validità delle scelte dell’amministrazione comunale in tema di bilancio”.

“Nonostante il parere favorevole già fornito dal dirigente dell’area finanziaria del Comune Massimo Salvatico, il sempre ‘qualunquemente preparato’ Ciangherotti, aveva dichiarato illegittima questa operazione e addirittura aveva dato ‘urbi et orbi’ lezioni di finanza e contabilità pubblica, lanciandosi in sue personali interpretazioni sui principi contabili. Forte della sua ‘preparazione’, aveva richiesto un parere ai revisori contabili del Comune, minacciando di rivolgersi alle autorità competenti, in caso di mancato responso”.

“Ottenuto in queste ore il tanto atteso parere, con la puntuale smentita delle sue tesi, il consigliere di minoranza, ha ovviamente taciuto e preferito lasciare dimenticare le sue ennesime ‘sparate’. Non è nostro interesse e stile polemizzare, all’attuale consigliere di minoranza, ci limitiamo a suggerire di smetterla di lanciare falsi allarmi e di usare un po’ più di serietà se vorrà, per lo meno, confermare, alle prossime elezioni, il suo posto tra i banchi dell’opposizione. Ci è sembrato tuttavia giusto, per rispetto e stima, nei confronti degli uffici comunali, sottolineare ai cittadini la correttezza del loro operato e la cialtroneria di certi soggetti”.

“Grazie alle nostre scelte politiche e grazie alla serietà e al corretto lavoro degli uffici, in questi anni la situazione economica del comune è nettamente migliorata, con tanto di avvenuta conferma della Corte dei Conti, al punto di consentirci lo sblocco di somme importanti, che useremo per opere attese e necessarie per la nostra città”.

“Nel rispetto delle regole, come fatto finora, continueremo a lavorare per il bene della città e dei suoi abitanti, assolutamente non curanti dei costanti tentativi di bloccare questo lavoro, da parte di chi, forse spinto dal l’invidia o peggio ancora dall’insofferenza ai tanti risultati ottenuti, non sa fare altro che lanciare inutili allarmismi, per ottenere solo ed esclusivamente un minimo di visibilità per proprio interesse elettorale”, conclude l’amministrazione comunale”, hanno concluso dalla giunta Cangiano.