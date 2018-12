Albenga. La giovanissima judoka Giulia Ghiglione è stata festeggiata dai Fieui di caruggi per i suoi continui successi. Infatti recentemente la quindicenne atleta albenganese si è distinta nei circuiti europei di judo svoltisi in Ungheria e in Slovenia conquistando medaglie d’oro e d’argento.

Accompagnata dall’orgogliosissimo nonno paterno Adriano Ghiglione, ha firmato la piastrella che verrà successivamente posta sul muretto di “E ghe mettu a firma!”, accanto agli autografi di altri campioni sportivi ingauni e non solo, tra le tante firme dei personaggi celebri ospiti dei Fieui di Caruggi.

Giulia ha ricevuto con gioia, oltre a un omaggio floreale, il foulard giallo con la fionda, uno dei simboli significativi della città delle torri e ha assicurato tutto il suo impegno per continuare in futuro a portare sempre più in alto il nome di Albenga in tutto il mondo sportivo.