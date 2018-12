Albenga, il sindaco Cangiano risponde all’appello del Prefetto: “Limitare l’uso dei botti”

Il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, aderendo all’invito rivolto dal Prefetto Antonio Cananà a tutti i primi cittadini della Provincia di Savona, ha emesso un provvedimento volto a limitare l’utilizzo dei “botti” di Capodanno e comunque ad effettuarne un uso responsabile.

Nel provvedimento si segnala che gli articoli pirotecnici devono comunque essere usati responsabilmente adottando tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria e l’altrui incolumità evitando altresì di utilizzare i “botti” nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici, o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale. Viene inoltre indicato che massima attenzione dovrà essere rivolta alla presenza di bambini o di altri soggetti deboli che dovranno essere tenuti sempre a debita distanza da chi ne fa uso e in condizioni di sicurezza.

Vengono infine le conseguenze negative che si possono determinare a carico degli animali in quanto il fragore dei botti oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento o investimento.

Il provvedimento si conclude avvisando che le disposizioni del regolamento comunale di Polizia Urbana attualmente vigente, prevedono comunque che siano vietati in tutto il territorio comunale comportamenti che possano arrecare molestie alle persone ed agli animali, danni ai beni pubblici, disturbo alla quiete pubblica e lordatura del suolo, per i quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di accertate violazioni.