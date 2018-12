Albenga. Entra nella fase conclusiva l’intervento dell’impianto sportivo denominato Sporting Club Magnolia, che sorgerà in centro città, in via Isonzo, sulle aree già interessate dal Tennis Club e sarà completamente ristrutturato ed ampliato, aumentando sia la superficie complessiva di utilizzo in genere sia l’offerta di sport praticabili, ponendosi all’avanguardia del relativo settore sportivo vuoi per le tecnologie adottate, vuoi per l’accresciuto supporto all’attività del gioco consistente nella nuova club house, dotata di una nutrita serie di servizi per gli sportivi ed i loro accompagnatori.

L’opera dovrebbe essere ultimata nel mese di febbraio 2019. Tre i campi da tennis completamente rivoluzionati sia nel sottofondo che nel fondo, essendo state adottate più moderne e performanti resine acriliche tali da consentire il gioco, subito dopo il passaggio di perturbazioni piovose e senza necessità di riordino e manutenzione nell’avvicendarsi dei giocatori; un campo da paddle, molto adatto anche a sportivi più anagraficamente esperti; per i molto più giovani un campetto da minitennis modulabile; un’area di riscaldamento muscolare, inserita su piattaforma collaudata per l’erezione temporanea di tribune per tornei, aree a verde; terrazza solarium; ambulatorio medico sportivo; abbondanza di spogliatoi per uomini, donne, arbitri ed istruttori separati; sala per la videoanalisi sportiva, dall’utilizzo anche a palestra.

Foto 3 di 3





I lunghi percorsi pedonali sono interessati da impianti di illuminazione a raso. L’intero impianto verrà dotato di videosorveglianza ed integralmente recintato. La sezione degli impianti tecnici denota il particolare rilievo e gli accorgimenti per le limitazioni dei consumi energetici, che vanno dalla coibentazione termica a cappotto, ai pannelli solari per la produzione d’acqua sanitaria, all’impianto d’illuminazione dei campi all’avanguardia nel settore e tra i primi posti in opera in Italia per tipologia e consumi.

Ampi supplementari servizi igienici per il pubblico all’esterno della club house, facilmente accessibili, completano la zona aperta dove, con vari accorgimenti tecnici, si è riusciti a mantenere le storiche quattro palme, implementandole con piante di magnolia, caratteristica che appare spesso nelle iniziative del Gruppo Zunino, comproprietario insieme con la famiglia Pellegrini, storici marmisti ingauni.

Abbattimento di qualsivoglia barriera architettonica studiato con percorsi al piano marciapiede, rampe di idonea pendenza ed un ampio ascensore nella club house cha vanta un ampio e luminosissimo locale destinato al bar ed al ristorante dalla moderna e funzionale cucina, a disposizione per il sollievo gastronomico degli sportivi ed ospiti i quali potranno altresì godere dell’ampia terrazza, accessibile dall’esterno con idonea rampa, sia come solarium che per relax o per bar-ristorazione all’aperto o semplice possibilità di assistenza al gioco.

Coni e Federazione Italiana Tennis hanno dato consulenze e offerto collaborazione, di cui è stato fatto tesoro. Fondamentale sarà la creazione di una scuola di tennis all’avanguardia sia per professionalità che per tecnologia, che possa seguire le giovani generazioni in un percorso di maturazione sportiva di eccellenza.

“Oggi lo sport in genere non è solo passatempo o impegno ludico, ma consente anche la possibilità di lavoro ed esercizio di professione, – hanno fatto sapere da Sporting Club Magnolia, – e perseguiremo anche questi obbiettivi. Rimane ovviamente la collocazione del complesso nel pieno centro della città, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, dalle linee dei servizi pubblici di trasporto e da scuole, in una zona sia altamente residenziale che con uffici e terziario in genere, ben inserita nel tessuto urbano con la vicinanza di aree pubbliche a verde, spazi per i giovani e numerosi parcheggi implementati dai nuovi spazi offerti in permuta al Comune”.

“Il rinnovo dell’impianto, che storicamente i Pellegrini-Zunino posseggono detenendo in esclusiva le quote della società proprietaria Efim, è seguito dallo Studio Romano, il cui compianto fondatore, l’architetto Paolo Romano, è stato progettista. Il percorso dei lavori si è sviluppato ulteriormente con l’integrazione di aree sia private sia permutate con la pubblica amministrazione con la quale si è intrapreso un percorso sinergico nell’interesse dello sport e della collettività ed è stata sottoscritta una convenzione che ne prevede l’usufruibilità da parte delle scuole pubbliche ed agevolazioni per anziani e minorenni”.

“Un investimento consistente, voluto e realizzato pensando ai giovani, alla collettività, al turismo e quindi all’economia cittadina, un centro per attività non solo sportive ma di aggregazione per il tempo libero e possibilità di carriera lavorativa”, hanno cocluso.

Afferma il vicedindaco con delega allo Sport Riccardo Tomatis: “Un impianto sportivo in centro città all’avanguardia nell’offerta tecnica e sportiva è sucuramente un’ottima risorsa per la città di Albenga e riqualifica un’intera zona. La convenzione sottoscritta con il Comune consentirà inoltre ai ragazzi ed alle categorie protette particolari agevolazioni”.