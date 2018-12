Albenga. Sabato 15 dicembre, alle ore 11, i Fieui di caruggi inaugureranno alcune nuove mattonelle sul muretto di “E ghe mettu a firma!”. Sarà anche l’occasione per lo scambio degli auguri e per un brindisi in compagnia.

Tra le nuove ceramiche che verranno “scoperte” quella autografata dal disegnatore Mauro Moretti, ospite dell’ultima edizione di Ottobre De André, che sarà presente in vico del Collegio ad Albenga, dove avverrà la simpatica cerimonia.

Mauro Moretti, grande fumettista e disegnatore italiano, è l’illustratore dell’edizione italiana di Risiko e di molti giochi di ruolo. Ha lavorato con Roberto Vecchioni per l’album “Hollywood Hollywood” e collabora con agenzie italiane e internazionali componendo storyboard, layout ed illustrazioni