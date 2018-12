Albenga, guasto all’impianto di riscaldamento e elementari e materna di via degli Orti restano al freddo

Albenga. Guasto all’impianto di riscaldamento e le scuole elementari e materna situate in via degli Porti, ad Albenga, restano al freddo. È successo questa mattina con grande stupore e rammarico degli studenti e personale scolastico che, nonostante svariati tentativi non sono riusciti a mettere in moto la caldaia.

Immediata è scatta la segnalazione agli uffici comunali e al consigliere con delega alla scuole Maurizio Arnaldi, che a sua volta si è già messo in contatto con la ditta che si occupa del “piano calore”.

“I tecnici sono già intervenuti e hanno asportato il pezzo ammalorato per procedere alla riparazione: ordinarne uno nuovo, infatti, allungherebbe parecchio le tempistiche, – ha spiegato Arnaldi. – Purtroppo guasti come questo sono imprevedibili, ma dalla ditta si sono detti ottimisti e la speranza è che, entro domattina, il problema possa essere risolto. Non appena avremo nuove indicazioni sulle tempistiche informeremo tempestivamente la scuola”.