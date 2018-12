Albenga, Ciangherotti: “Il prossimo anno in piazza non una ‘palla per selfie’ ma un presepe della tradizione”

Albenga. In piazza per le feste non una “palla per selfie” ma un presepe. E’ questa la promessa che arriva da Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, che già si proietta alle festività natalizie del 2019, anno in cui si svolgeranno anche le elezioni amministrative che, sempre secondo il forzista, vedranno la vittoria del centro-destra.

“Durante l’omelia della messa per i festeggiamenti di Santa Lucia – spiega Ciangherotti – il vescovo di Albenga monsignor Guglielmo Borghetti è intervenuto, da teologo, sulle ricorrenti polemiche attorno all’albero di Natale, da molti ritenuto un simbolo pagano. Ha detto chiaramente, con prove e pensieri, che no, non è così, è un simbolo della tradizione cristiana e come tale deve essere difeso, evitando di trasformarlo in un emblema puramente consumista. Per questo, pur riconoscendo i tempi che cambiano, non mi entusiasma la misera ‘palla luminosa per selfie’ posta sotto all’albero di Natale allestito in piazza del Comune ad Albenga”.

“Il prossimo anno, quando saremo al governo della città, la ‘palla luminosa per selfie’, comunque attrattiva, anche se non propriamente originale visto che già dallo scorso anno era stata posizionata, decisamente più raffinata, a Loano, verrà sistemata in un altro punto della città, mentre sotto l’albero di piazza san Michele, allestiremo un grande e suggestivo presepe. Un presepe che corrisponda ai valori della Natività ideata da San Francesco a Greccio e, che, nel corso dei secoli, è diventata il simbolo italiano del Natale. Un presepe che caldamente abbracci tutte le persone, compresi gli atei, che vedono nel Natale un momento di comunione tra gli uomini”.