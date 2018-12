Albenga, al via la petizione per l’unità cinofila alla polizia municipale

Albenga. “Una unità cinofila per la polizia municipale di Albenga: firma anche tu!”. Con questo slogan prende il via la petizione per istituire al comando dei vigili urbani la nuova unità cinofila. Da domattina, in piazza del Popolo, e per tutta la durata della campagna elettorale per le amministrative, il gruppo comunale di Forza Italia raccoglierà le firme a sostegno di questa iniziativa.

“Chiediamo più sicurezza per la città. L’amministrazione Cangiano per cinque lunghi anni si è girata dall’altra parte, ignorando il problema” afferma il consigliere comunale Eraldo Ciangherotti, con il centro destra ingauno che da tempo chiede l’arrivo del cane anti-droga.

“Per la sinistra si riduce solo a una semplice questione di percezione falsata, noi invece vogliamo dare battaglia con ogni mezzo allo spaccio di droga negli angoli delle strade e nelle piazze principali”.

“Dotare i nostri vigili di un’unità cinofila con un nostro cane antidroga sarà un traguardo importante e significativo per contrastare una delle principali fonti di reddito della criminalità. Se siete d’accordo, firmate anche voi!” conclude Ciangherotti.