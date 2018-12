Albenga 2019, Distilo e Vannucci presentano il loro nuovo progetto civico

Albenga. Ieri sera oltre 200 persone si sono ritrovate a Leca d’Albenga per la serata organizzata da Diego Distilo e Mauro Vannucci per presentare il loro nuovo progetto amministrativo in vista delle elezioni amministrative che il prossimo anno porteranno al rinnovo dei vertici del Comune di Albenga. La serata è stata introdotta dall’attore Mario Mesiano, che poi ha lasciato la parola al cabarettista ed attore Renzo Sinacori.

Successivamente è intervento Diego Distilo, che ha dichirato il suo impegno “basato su sicurezza e lavoro con idee innovative come poter rilanciare e affrontare tali problematiche. Siamo qui questa sera per farci gli auguri di Natale ma soprattutto per rivederci e ricompattarci in vista delle prossime elezioni comunali di maggio. Sono certo che questa volta senza partiti e senza padroni riusciremo a formare il nostro movimento civico, che arriverà direttamente dalle persone comuni. Io sono pronto a rappresentarvi impegnandomi davvero affinché il lavoro torni ad essere per tutti la priorità. La sicurezza sarà gestita utilizzando vigili in un altri orari ma soprattutto lo sviluppo turistico avrà un ruolo fondamentale. I cittadini dovranno votare chi più li rappresenta. Di fatto la stragrande maggioranza non potrà essere rappresentata da candidati sindaci nenestanti che malgrado la loro bontà non potranno mai capire i problemi alle persone comuni”.

Mauro Vannucci ha aggiunto: “Io e Diego sono circa vent’anni che facciamo amministrazione insieme, abbiamo portato avanti battaglie importanti. In solo due anni abbiamo contribuito a costruire l’ospedale (per poi vedere oggi partiti che lo hanno regalato ai privati) e abbiamo contribuito a mettere in sicurezza gli argini. Quando è stato il momento di lasciare i posti che occupavamo, malgrado persone in città venderebbero familiari cari per occuparli, lo abbiamo fatto senza pensarci un attimo perché gli indirizzi che stavano dando erano contro le nostre idee. Andremo avanti uniti più che mai per dare voce alla gente insieme in un grande percorso civico”.