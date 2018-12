Albenga. “Tante belle iniziative e quasi 30mila euro in beneficenza”. Commentano così il bilancio dell’anno appena trascorso, il 2018, i Fieui di Caruggi di Albenga, che per la loro città hanno preparato decine e decine di sorprese ed eventi, realizzati durante tutto l’arco dell’anno.

Nel 2018, grazie ai Monelli Ingauni, Albenga ha potuto vantare la presenza di numerosi personaggi di spicco del panorama nazionale ed internazionale: Enrico Brignano, Michelle Hunziker, Max Pezzali, Ron, Francesco Baccini, Vittorio De Scalzi, Dori Ghezzi, Antonio Ricci, Franco Fasano,Stefano Masciarelli,Vittorio Brumotti, Giulia Bongiorno, Beppe Carletti, Jack Sintini, Napo e la sua band, i Trilli, Le Mondine, Carmelo La Bionda, I Gente de ma’, Mauro Vero, Franchino Piccolo, Davide Ferrario, Mauro Moretti, Paolo Frola, Claudio Miceli, Stamburando, Mario Mesiano, Francesca Gallizia, Marisa Fagnani, La Rumpe e Streppa.

Ed ecco i destinatari delle offerte ricevute durate i numerosi eventi organizzati, che hanno permesso di devolvere in beneficenza circa 30mila euro: 403,35 euro all’ospedale di Albenga, acquisto attrezzatura pro- stomatizzati; 5mila euro a “Doppia difesa”; 744 euro per lo Sportello Antiviolenza Albenga, acquisto computer e stampante; 125 euro ad As San Filippo Neri, sostegno lotteria; 500 euro al Teatro Ambra per acquisto biglietti a sostegno restauri; mille euro ad Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica; 1500 euro all’associazione Jack Sintini; 11mila euro alla Comunità di San Benedetto al Porto per acquisto secondo automezzo; 2mila euro per altrettante borse di studio a una ragazza albenganese in difficoltà (in collaborazione con Albenga Runners); 6mila euro all’ospedale Pediatrico Gaslini per l’acquisto di un polisonnigrafo (in collaborazione con Albenga Runners).