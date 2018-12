Alassio, tutto esaurito per lo spettacolo “RaccontiAMOci”

Albenga. Un grande successo per “RaccontiAMOci”, lo spettacolo musicale portato in scena dalla “Compagnia Bastapoco per ridere” giovedì 27 dicembre all’ex Chiesa Anglicana di Alassio, registrando il tutto esaurito.

“RaccontiAMOci”, la divertente performance patrocinata dal Comune di Alassio nata per sostenere Bastapoco Onlus è un incalzante alternarsi di racconti, canzoni, caricature di personaggi famosi e persone comuni in cui anche il pubblico è stato coinvolto scatenando risate e divertimento da parte di tutti. Marco Ghini, ideatore del progetto “Bastapoco per ridere” insieme a un gruppo di amici, di cui fanno parte Rossano Giallombardo e Nico Lobello, rispettivamente voce, chitarra e tromba della band “Stavolta mia moglie mi manda a funk”, è molto soddisfatto: “Quello di giovedì scorso è stato l’ultimo evento del 2018. La sala era piena di persone attente e coinvolte che si sono divertite con noi, così si è creata un’atmosfera calda, bellissima”.

“Vorrei ringraziare gli straordinari protagonisti della serata, che sono Claudio Zitti, Rossano Giallombardo, Nico Lobello, Federico Fugassa, Mario Mesiano, Luca Galtieri, Ennio e Aldo, Bruno Robello De Filippis, i fratelli Croce e tutti gli instancabili e irrinunciabili volontari di Bastapoco Onlus, diretti e coordinati da Luca Bogliano. E grazie ovviamente anche al Comune di Alassio che ci ha ospitato” conclude Ghini.

Il ricavato è stato devoluto interamente all’Associazione Bastapoco Onlus di Albenga per la realizzazione dei progetti a sostegno dei malati e delle loro famiglie.

Bastapoco Onlus è un’associazione di volontari che opera su territorio con l’obbiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.