Alassio. È stata inaugurata questa mattina, sabato 22 dicembre 2018, la sede della Soams di Solva, Società operaia e agricola di mutuo soccorso che da sempre anima la piccola frazione sulla prima collina di Alassio.

La nuova sede, profondamente rinnovata e radicalmente innovata, ha “accolto” stamani i volontari e le autorità in quella che è stata anche una splendida occasione per lo scambio degli auguri e per plaudere al grande lavoro svolto per restituire alla struttura lustro e funzionalità.

“Lavoro e mutuo soccorso – ha commentato l’assessore alle frazioni, Fabio Macheda – sono ancora oggi il collante di questo storico sodalizio della frazione di Solva. Una bellissima festa per tutti noi, per la frazione e per Alassio”.