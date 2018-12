Alassio, Rocca (Lega): “I cittadini non meritano questo brutto spettacolo”

Alassio. “Questa è una pagina molto brutta per la città, che speriamo si concluda presto”. Così Piero Rocca, segretario della Lega di Alassio, commenta le ultime vicissitudini di cronaca che hanno investito la città ed hanno interessato anche l’attuale amministrazione del sindaco Marco Melgrati.

“Non è nostra intenzione entrare nel merito delle vicende riportate, confidando nel lavoro delle istituzioni, e ribadendo il principio giuridico fondamentale della presunzione di innocenza. A differenza di altri in passato, noi siamo un’opposizione responsabile e costruttiva, mai ci sogneremmo di utilizzare fatti di cronaca per attaccare gli avversari. E possiamo solo immaginare il baccano e la cagnara che Melgrati, Galtieri e i suoi avrebbero fatto, a parti invertite. Le cronache delle ultime settimane ad Alassio, tuttavia, non possono lasciarci indifferenti. Un’immagine negativa che avvolge la nostra città da giorni, sui media locali e nazionali: gli alassini non si meritano tutto questo. Ci piace ricordare che le uniche vicende giudiziarie che hanno riguardato la precedente amministrazione (tanto criticata da Melgrati e soci) furono quelle in cui il sindaco difese i cittadini dalle assurdità di un’immigrazione senza regole”.

“Alassio si merita un’amministrazione che fa parlare di sé per le proprie azioni, giuste o sbagliate che siano, e non per le persone che frequenta, o per chi, per riprendere una definizione utilizzata in questi giorni ‘aiutava dall’esterno’. Si merita un’amministrazione che fa parlare di sé per le percentuali di differenziata in aumento, non per altre vicende. Si merita un’amministrazione che fa parlare di sé sui rotocalchi con le manifestazioni, non sui giornali di cronaca”.