Alassio, nuovo blitz della squadra mobile in Comune

Alassio. Nuovo blitz da parte della squadra mobile in Comune ad Alassio. Gli agenti, stando alle dichiarazioni alcuni testimoni, si sarebbero recati a palazzo quest’oggi per ottenere nuovi documenti.

È la terza “visita”, nel giro di circa un mese, da parte della mobile, e questa volta, stando ai ben informati, nel mirino potrebbe esserci l’appalto dei rifiuti, stipulato peró dalla precedente amministrazione.

Si tratta, comunque, del prosieguo delle indagini relative all’inchiesta su ambiente e rifiuti ad Alassio, che nelle scorse settimane ha portato all’arresto di Pier Paolo Pizzimbone e dell’ex imprenditore e ora pensionato Mario La Porta. L’indagine vede coinvolto anche l’assessore alassino all’Ambiente, Rocco Invernizzi al quale però, almeno per il momento, sono stati contestati solo reati contro la pubblica amministrazione, per la precisione “un tentato abuso d’ufficio in concorso con Pizzimbone”.