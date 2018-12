Alassio. Questa mattina il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore alle politiche scolatiche Fabio Macheda hanno augurato buone feste agli studenti delle scuole alassine portando loro i Pan di Natale.

I due amministratori si sono intrattenuti durante lo spettacolo cui gli animatori e i ballerini di Alassio Christmas Town hanno dato vita nella palestra della scuola elementare e materna di via Neghelli.

Foto 2 di 2



E’ iniziato così il tour che entro venerdì porterà il sindaco e l’assessore in tutte le scuole e al nido per portare gli auguri dell’amministrazione comunale in tutte le famiglie.