Alassio, Melgrati difende Invernizzi e Pizzimbone: “Vicenda che ha del fantascientifico nei modi e nei fatti”

Alassio. Il Presidente del movimento Politica per Passione Marco Melgrati “vicino al vicepresidente Pier Paolo Pizzimbone e all’associato Rocco Invernizzi nella triste e infamante vicenda che li vede coinvolti”. Così il sindaco di Alassio interviene nuovamente sull’indagine che ha coinvolto i due compagni di movimento.

Melgrati “esprime la propria solidarietà e vicinanza” al proprio vicepresidente e all’ormai ex assessore, a sua volta iscritto a Politica per Passione: “Personalmente mi auguro che la Magistratura inquirente, di cui ho estrema fiducia, faccia nel breve piena luce su questa vicenda che ha del fantascientifico nei modi e nei fatti”.

“Per come conosco io sia Pier Paolo Pizzimbone che Rocco Invernizzi – afferma Melgrati -trovo assurdo che possano anche solo per sbaglio essere coinvolti in una vicenda così assurda, infamante e vergognosa. Peraltro spero che, dopo che la magistratura inquirente arà fatto i propri accertamenti e scoperto il colpevole (di qualunque natura di reato si tratti), la punizione sia esemplare”.