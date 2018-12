Albenga. Le doppiette del solito Lupo e di Sassari consentono all’Alassio di vincere (4-1) il derby con l’Albenga, e di uscire, per la prima volta, dall’inizio campionato, dalla griglia dei play out.

Mattia Galleano, autentico top player delle vespe alassine, è visibilmente soddisfatto: “L’Alassio sta finalmente, mostrando il suo vero volto… gioco, equilibrio tra i reparti, voglia di sacrificio per arrivare ad ottenere il risultato, maggior autostima, sono gli effetti della cura Biffi, che sta lavorando molto bene sotto tutti i punti di vista…”.

L’analisi del match di Galleano parte dall’elogio del lavoro del neo allenatore, capace di infondere gioco, grinta, ad una squadra che non riusciva a fare risultato, nonostante alcune buone prestazioni.

“Mister Biffi ci ha dato maggior equilibrio difensivo e tanta carica agonistica, il resto lo ha fatto la bontà del nostro organico“.

Il campionato è ancora lungo…

“Esatto – sorride Galleano – ma non dobbiamo commettere l’errore di pensare di aver risolto tutti i problemi… ma continuare a lavorare sodo e a testa bassa come abbiamo sempre fatto, poi, come dici tu… il torneo non finisce certo oggi…“.