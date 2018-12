Alassio, inchiesta sui rifiuti: la Procura interroga Pizzimbone e convoca Melgrati

Alassio. Nuova “visita”, la quarta nel giro di un mese, da parte della squadra mobile in Comune ad Alassio. Questa volta gli agenti sono stati in municipio per notificare un avviso a comparire per il sindaco Marco Melgrati, che sarà ascoltato come persona informata sui fatti.

Nel frattempo oggi pomeriggio in tribunale è stato a lungo interrogato Pier Paolo Pizzimbone, che aveva chiesto di essere ascoltato dai pm Chiara Venturi e Massimiliano Bolla.

Proseguono dunque senza sosta le indagini relative all’inchiesta su ambiente e rifiuti ad Alassio, che nelle scorse settimane ha portato all’arresto di Pizzimbone e dell’ex imprenditore e ora pensionato Mario La Porta. L’indagine vede coinvolto anche l’ex assessore alassino all’Ambiente, Rocco Invernizzi, al quale però, almeno per il momento, sono stati contestati solo reati contro la pubblica amministrazione, per la precisione “un tentato abuso d’ufficio in concorso con Pizzimbone”.