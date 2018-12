Alassio. Come da tradizione, a Santo Stefano ad Alassio è andato in scena il Cimento Invernale arrivato all’edizione numero 56. Tra i 206 temerari che oggi si sono dati appuntamento nella Città del Muretto per tuffarsi nelle acque della Baia di Alassio c’era anche una delegazione di carabinieri della compagnia cittadina guidata dal maggiore Massimo Ferrari, oltre che il sindaco Marco Melgrati.

La Società di Salvamento, che da sempre organizza l’evento, quest’anno piange uno dei suoi rappresentanti più attivi: Vittorio Dani, storico presidente, che è scomparso la scorsa estate lasciando un grande vuoto nell’organizzazione e nel volontariato alassino.

La Salvamento ha voluto raccogliere il testimone e proseguire la tradizione dell’Associazione e del Cimento che quest’anno, nel suo ricordo, assegnerà il primo Memorial Vittorio Dani. L’evento, organizzato grazie alla collaborazione della Marina di Alassio, del Cnam, della Protezione Civile, della Gesco e dell’Associazione Bagni Marini, si è tenuto alle 10,30 sul tratto di spiaggia antistante il Diana Grand Hotel che quest’anno ha messo a disposizione docce e spogliatoi.

Accompagnati dal Complesso Bandistico Città di Alassio i partecipanti si sono tuffati in mare e, al ritorno sulla spiaggia sono stati accolti con vin brulè, pandoro e panettone.

Foto dalla pagina Facebool della Protezione Civile di Alassio