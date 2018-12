Alassio, il parroco don Corini presenta il suo ultimo libro su Tv2000

Albenga. Lunedì 17 dicembre alle 17.30 il parroco di Alassio, don Gabriele Maria Corini, sarà ospite della trasmissione “Diario di Papa Francesco” su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, canale 28 di Tivùsat, canale 146 di Sky).

Il sacerdote presenterà il suo ultimo libro dal titolo “La riforma del cuore” contenente un’intervista esclusiva al santo padre.

Una riflessione sull’Evangelii Gaudium attraverso il vangelo di Matteo, presentata non solo come testo programmatico del pontificato di Francesco, ma come “magna charta” della riforma del cuore per ogni singolo cristiano.