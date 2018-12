Alassio, da Melgrati via libera agli espositori esterni per i negozi del centro: “Proibirli come aveva fatto Canepa è insensato”

Alassio. Via libera agli espositori esterni per i negozi del centro storico. L’idea è di qualche giorno fa, nata al termine della consueta riunione della giunta comunale, e subito gli uffici del Comune di Alassio si sono messi al lavoro per portare la proposta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

“La riflessione – spiega l’assessore al Commercio, Fabio Macheda – nasce da constatazioni rispetto alle richieste e soprattutto rispetto all’oggettiva scarsa disponibilità espositiva che affligge gli esercizi commerciali del nostro centro storico. Fino ad oggi il regolamento non prevedeva deroghe e di fatto gli espositori esterni di qualunque forma e grandezza erano vietati. Vorremmo però ammorbidire le posizioni e, con precise indicazioni, consentirne l’utilizzo”.

“Proibire tutti gli espositori come aveva fatto il sindaco precedente è insensato – gli fa eco il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – ma è giusto e corretto limitare gli stessi alle dimensioni degli esercizi, dando anche indicazioni di massima sullo stile delle strutture. Dovranno quindi essere proporzionati alle dimensioni dell’esercizio commerciale e su ruote in modo da poter essere ritirati negli orari di chiusura e dovranno rispondere a precisi canoni di decoro e stile”.

“Abbiamo chiesto agli uffici – aggiunge Macheda – di lavorare in questo senso e di prevedere organismi di controllo e verifica del rispetto del regolamento e delle direttive sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva. Per ora invitiamo chi già detiene autorizzazioni in questo senso a provvedere alla richiesta di rinnovo e chi invece, fino ad ora escluso, di presentare apposita richiesta all’Ufficio Commercio del Comune di Alassio”.