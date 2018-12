Alassio, biblioteca civica sempre aperta nel periodo natalizio

Alassio. Festa non sempre significa servizi pubblici chiusi. Lo dimostra ancora quest’anno la Biblioteca civica di Alassio che dal 1 dicembre fino al 6 gennaio 2019 resterà aperta ogni giorno, festivi e domeniche comprese.

È un’iniziativa che la Biblioteca porta avanti ormai da nove anni e che permette un’occasione in più di vivere in pieno i servizi della Città nel periodo del Natale. La Biblioteca così sarà aperta al pubblico per un totale di 254 ore, di cui 65 in apertura straordinaria.

“285 ore di apertura nell’arco di poco più di un mese sono uno sforzo intenso, umano e organizzativo – esordisce il consigliere alla Cultura Paola Cassarino – che evidenzia l’ottimo stato di salute gestionale della nostra biblioteca e dei servizi che eroga”.

Il progetto denominato “7 su 7” è anche un gesto d’amore verso i cittadini di Alassio e più in generale verso la numerosa utenza della Biblioteca civica (nel 2017 frequentata da oltre 63mila persone) che meglio non potrebbe essere ringraziata se non regalando più giorni di apertura proprio in un periodo dove potrebbero esserci molte chiusure festive.

“Crediamo in questa iniziativa anche per sottolineare – prosegue Cassarino – il valore di un servizio pubblico che sa anche superare, in particolari momenti come le festività natalizie, le sue consuete ordinarie barriere tipiche di ogni pubblica amministrazione.”

Durante questo mese non mancheranno gli appuntamenti ludici per i più piccoli, ricchi e interessanti come di consueto, come ha spiegato il consigliere: “È stato predisposto un ricco calendario di incontri per i più piccoli che offrirà momenti di divertimento e di creatività. Ho proposto per questo 2018 un Natale alla Rodari per celebrare uno scrittore che tanto ha dato ai bambini di tutto il mondo”.

Gli incontri, totalmente gratuiti, si svolgeranno ad Alassio in Biblioteca civica nei giorni 5, 6, 12, 19 e 2 gennaio. Ogni ulteriore informazione presso la Biblioteca civica (0182-648078).

Da non dimenticare infine l’iniziativa del Calendario dell’avvento dei ragazzi che proprio dal 1 al 24 dicembre vede l’esposizione progressiva dei disegni delle classi alassine, un’operazione complessa che coinvolge oltre 400 tra alunni e studenti, decine di insegnanti e i quattro complessi scolastici della nostra Città. Una bella opportunità per rendere protagonisti attivi i nostri ragazzi.