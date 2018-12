Alassio. Da via delle Palme verso Laigueglia, sulla passeggiata Ciccione. Sarà questa la location su cui verrà realizzata la nuova pista ciclabile di Alassio.

Dalla giunta è arrivato l’ok al progetto definitivo realizzato dall’architetto Leonardo Ravotti del primo lotto della pista, che dovrà collegare la Città del Muretto con la vicina Laigueglia.

“Entro fine anno – spiega il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – daremo incarico all’architetto di progettare il livello esecutivo per procedere con l’appalto. Si tratta di un ulteriore obiettivo, annunciato in campagna elettorale, cui abbiamo dato concretezza in un’ottica di salvaguardia dell’utenza pedonale e a due ruote. Confidiamo di dare presto corso al successivo lotto”.