Alassio. Sotto l’albero di Natale della Città di Alassio fa capolino un nuovo, importante intervento in tema di lavori pubblici. La giunta Melgrati, riunita nella giornata di ieri, venerdì 21 dicembre 2018, ha infatti dato il via libera al progetto per il rifacimento di passeggiata Baracca.

Mentre si stanno ultimando quelli su passeggiata Graf, gli uffici provvederanno ad avviare le pratiche affinché già nelle prime giornate del nuovo anno sia possibile avviare i lavori anche su un ulteriore tratto di passeggiata che da tempo necessita di un serio intervento di ripristino.

“Partiremo dalla piazzetta alle spalle della Chiesa dei Frati Cappuccini per arrivare fino al tratto immediatamente successivo al Torrione – ha spiegato Angelo Galtieri, assessore ai lavori pubblici – pavimentazione, ringhiere, illuminazione e arredo urbano saranno oggetto di un intervento radicale al fine di allineare la passeggiata allo stile e alle caratteristiche dell’intero litorale alassino”.

“Lo ‘sbloccavanzo’” – ha aggiunto il sindaco Marco Melgrati – ci ha permesso di avviare progettazioni e opere che sarebbe stato sicuramente più complesso cantierizzare, ma in pochi mesi credo sia stato fatto davvero molto. Il ringraziamento va agli uffici comunali che, ognuno per le sue competenze, stanno lavorando al nostro fianco costantemente, anche e soprattutto nei momenti di grande urgenza e difficoltà”.