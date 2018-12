Alassio, all’istituto Don Bosco un open day per conoscere la scuola e l’offerta formativa

Alassio. Una festa aperta a tutti. Ecco l’open day di sabato 15 dicembre all’istituto Don Bosco di Alassio.

A partire dalle 16.30 le famiglie potranno diventare protagoniste di un vero e proprio “tour” all’interno della scuola. Attraverso laboratori, presentazioni, interviste, percorsi liberi e guidati, si illustrerà l’offerta formativa (scuola media, liceo scientifico, liceo delle scienze umane opzione economico-sociale).

Docenti, allievi ed ex allievi accoglieranno le famiglie e le aiuteranno a scoprire cosa significa essere alunni del Don Bosco. Diverse saranno le attività proposte, verranno date ampie informazioni sui corsi di studio e sull’offerta formativa della scuola, che si contraddistingue da sempre per una forte attenzione alla formazione integrale della persona, unita a una seria preparazione culturale e scientifica.

Il direttore dell’opera, don Giorgio Zazza, il coordinatore educativo didattico (preside), professor Mimmo Ottonello saranno disponibili, insieme ai docenti, sabato 15 dicembre a partire dalle 16.30 e sabato 12 gennaio sempre dalla stessa ora.

L’Istituto, fondato nel 1870, situato al centro della città di Alassio, a cento metri dal mare, si presenta come un ambiente accogliente, sicuro, sereno, all’avanguardia con i tempi e pronto alle sfide del domani.

“Un’idea di didattica integrata unisce l’attenzione educativa e formativa verso lo studente all’uso della moderna tecnologia, offrendo un servizio scolastico efficace e moderno con le Lim in ogni aula, le attività pomeridiane, il doposcuola, gli ambienti per i momenti aggregativi e ricreativi (ampi cortili, auditorium, palestra, due campi in erba sintetica) e le aule dedicate di fisica, scienze, lingue, informatica”.