Al via le iniziative natalizie di Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Il Natale abbraccia Cairo Montenotte. Prendono il via anche nella località valbormidese le iniziative legate alle festività natalizie.

Oggi è in programma il mercato della terra ed i laboratori. Inoltre, si terrà “Ricordi a…Natale”, con mercatini di Natale per le vie del centro storico a cura della Pro Loco.

Oggi si tiene anche l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale a porta Soprana a cura del Civ: qui i bimbi potranno portare le loro letterine, cavalcare la renna di Santa Klaus e fare una foto con Rudolph. Al Ferrania Film Museum proiezioni fotografiche dei Natali passati tratte dall’archivio Fotobella Micalizzi in collaborazione con “Le Rive della Bormida”.

Alle 17 concerto del Coro Armonie e accensione dell’albero in piazza della Vittoria. Sarà possibile fare un giro sull’Hummer di Babbo Natale in compagnia degli elfi di Cairo Rent. Per tutta a giornata itinerari gastronomici a cura dei commercianti e volontari nel centro storico. Inizierà oggi il contest fotografico “Abbracciamoci a Natale” che premia le immagini migliori di baci e abbracci sotto il vischio.

Alle 16.30 si tiene l’inaugurazione della mostra collettiva dedicata a Roberto Gaiezza (fino al 30 dicembre) nella sala mostre del Palazzo di Città. Alla stessa ora presso la chiesa di San Lorenzo inaugurazione della mostra dei Presepi realizzati dalle scuole, associazioni e cittadini. Alle 16 nell’anfiteatro “Colori in festa, giochi sotto l’albero” a cura di ScuolaBuffo.

Domani si replica con Rudolph, l’Hummer natalizio e, in via Roma, “Che fine ha fatto Babbo Natale? Attenti al Grinch” con trucca bimbi.