Al Teatro Nuovo di Valleggia in scena i volontari della Cri di Vado e Quiliano

Quiliano. Anche quest’anno la compagnia teatrale amatoriale del Comitato della Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano porterà in scena il consueto Spettacolo Natalizio. L’appuntamento è per venerdì 14 dicembre, alle ore 21, al Teatro Nuovo di Valleggia.

Il titolo dello spettacolo sarà “Gli Amici del CoRrIda”, un omaggio a due trasmissioni televisive cult come Amici di Maria De Filippi e la Corrida di Corrado. Non mancheranno, come al solito, scenette, canzoni e balli tutti rigorosamente “fatti in casa” nonostante tante difficoltà.

I volontari coinvolti in questa attività sono: Grazia Agostino, Claudia Bazzano, Mario Beltrandi, Fulvio Bolla, Manuela Bruzzone, Alex Brando, Asja Cambiganu, Elisabetta Delfino, Francesca Farulla, Ginevra Merlo, Daniela Merlone, Patrizia Negretto, Sandra Pippo, Deborah Pistola, Lisa Luna Scaramucci, Roberto Soletto e Lorenzo Vecchio.

“Ringraziamo tutti quelli che ci daranno una mano durante lo svolgimento dello spettacolo, in particolare Innocente Civelli, Claudio Ilarcio e Massimiliano Zino. Un particolare ringraziamento va anche al Comune di Vado Ligure, alla Signora Bruna Taraddei e ai volontari che la sera della ‘prima’ garantiranno il servizio di urgenza. Non resta che invitarVi a partecipare e…..passate parola!!!!” concludono dalla Cri di Vado e Quiliano.