Vendone. Sono Elena Speranza per la categoria under 18 e Uliano Bottino per gli over 18 i vincitori dell’edizione 2018 di “Scattiamo in Fattoria”. Il concorso fotografico è rivolto alle famiglie che hanno partecipato al weekend didattico delle “Fattorie Aperte”, che si è tenuto a settembre, organizzato dall’assessorato all’Agricoltura di Regione Liguria.

Per la categoria under 18, Elena Speranza ha vinto con una foto scattata nella Fattoria U Beriun di Vendone; al secondo posto si è classificata Ludovica Alborno, anche lei con una foto scattata nella stessa fattoria. Terzo Luca Sgro con la foto scattata nella Fattoria Mamma Chica di La Spezia (SP).

Nella categoria over 18 anni il vincitore è Uliano Bottino: anche lui ha trionfato grazie alla foto scattata nella Fattoria U Beriun di Vendone, così come la terza classificata Paola Olivieri. Il secondo classificato, Bogdan Silviu Macinca, ha partecipato invece con una foto scattata ne La vecchia Fattoria di Genova (GE).

Sono state in totale quarantanove le aziende agricole che hanno partecipato a questa iniziativa, 45 agriturismi e 4 ittiturismi, e circa 4500 i visitatori totali delle due giornate. “L’edizione 2018 di Fattorie aperte – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca Stefano Mai – ha confermato, ancora una volta, il sempre maggiore interesse da parte delle famiglie liguri, e non solo, per un’iniziativa che ha l’obiettivo di far scoprire ai bambini in primis, ma anche ai loro genitori le tradizioni contadine e della pesca, i sapori e i gusti della buona cucina legata ai prodotti del territorio, il lavoro e la fatica di chi giornalmente lavora in un’azienda agricola, in un agriturismo e in un ittiturismo”.

“Aziende agricole – continua l’assessore Mai – agriturismi e ittiturismi costituiscono un traino fondamentale per la promozione e la valorizzazione del territorio, dalla costa all’entroterra, e una valida attrattiva turistica in ogni stagione dell’anno. Auspichiamo di poter incentivare sempre di più queste attività complementari all’agricoltura e alla pesca e ci tengo a ringraziare tutte le aziende che hanno accolto i visitatori durante il weekend didattico”.

I premi per i vincitori sono offerti dalle Associazioni agricole “Agriturist”, “Terranostra”, “Turismo Verde” e “UGC – Cisl” e dalle associazioni della Pesca “Coldiretti-Impresa pesca”, “ConfCooperative” e “Legacoop”.