Alassio. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione di Ville Paradiso, la nuova residenza per anziani che trova spazio in una delle più belle ville liberty della città e all’interno di uno splendido giardino con una stupenda vista sul mare.

Per la direzione l’importante è “garantire un ricovero e un’assistenza che stimoli il recupero delle abilità, incentivandone la riabilitazione, favorendo il mantenimento di contatti con il loro ambiente affettivo e relazionale di provenienza.”

di 14 Galleria fotografica Ad Alassio inaugura Ville Paradiso









La residenza dispone di 33 posti letto di cui 20 convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e Asl2 Savonese e 13 privati. La residenza protetta Ville Paradiso offre ai propri ospiti un’assistenza medica, farmaceutica e socio-sanitaria sulle 24 ore. Il medico è presente in struttura tre volte la settimana ed è in funzione un servizio di guardia medica notturno. Il terapista è presente in struttura cinque volte alla settimana al fine di permettere una continuità di lavoro del mantenimento delle funzioni motorie degli ospiti. Il paziente può ricevere le visite dei parenti/conoscenti tutti i giorni dal lunedì’ alla domenica dalle 8 alle 20.

La struttura è dotata di una cucina interna che mette a disposizione dei propri ospiti un menù giornaliero vario, su base stagionale, in modo da offrire sempre prodotti freschi. Camere doppie o singole personalizzate, che dispongono di letto ortopedico dotato di campanello di chiamata e luce notturna, di un armadio per gli indumenti e di un comodino per i piccoli oggetti personali. Le stanze singole dispongono di balcone o ampio terrazzo dedicato.

Lunedì 12 novembre si è festeggiato privatamente il compleanno di Benedetta Gravagno, alassina che ha compiuto ben 101 anni: “Sì perché ad Alassio la vita si allunga grazie anche all’umanità che si respira a Ville Paradiso. Un’oasi per anziani con 33 posti letto di cui 13 privati che impiega solo personale privato che garantisce una cura dedicata per ogni ospite. Esattamente la filosofia di Ville Paradiso: qui ogni ospite è protagonista del suo tempo e della sua tranquillità oltre che del proprio benessere fisico e mentale”.

“Ad Alassio grazie a Ville Paradiso si invecchia con serenità e con tutte le cure dovute alla fase più importante della vita: la Residenza per Anziani Ville Paradiso è garanzia di efficacia ed efficienza perché attenta ai bisogni dei suoi ospiti; è competenza e professionalità perché il personale ha un continuo aggiornamento e un’esperienza cinquantennale nella gestione di case di riposo, cura e riabilitazione ma soprattutto si gioca la carta vincente dell’empatia attraverso rispetto della dignità della persona, la disponibilità all’ascolto e la personalizzazione del servizio”.

“La caratteristica unica e preziosa della struttura è la valorizzazione del tempo che i suoi ospiti trascorrono grazie al servizio di animazione impegnato ad organizzare attività volte a mantenere, a far emergere e sviluppare le capacità intellettive e pratiche di ciascun Ospite con la prioritaria attenzione ad ascoltare. Vengono predisposti piani settimanali in virtù degli spazi e delle attrezzature offerte dalla struttura. Sono previste attività motorie, ricreative e culturali sia negli spazi della struttura che nei giardini di Ville Paradiso”.