Ad Alassio, dal 3 al 9 dicembre icone contemporanee in mostra

Alassio. Lucy Verzello, l’iconografa alassina formatasi alla scuola di Trento, oggi attiva presso il laboratorio artistico nel Seminario vescovile, periodicamente impegnata in corsi corsi di Iconografia per principianti e a livelli avanzati, mette in mostra le sue opere.

Lunedì 3 dicembre, alle ore 16, presso l’oratorio Santa Caterina in Alassio, verrà inaugurata la mostra di Icone contemporanee dal titolo. “L’icona: una finestra dal cielo”. Al taglio del nastro sarà presente il Vescovo diocesano Guglielmo Borghetti. La mostra rimarrà aperta dal 3 al 9 dicembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

L’iniziativa è patrocinata dall’associazione di Iconografia cristiana San Michele Arcangelo in collaborazione con la Parrocchia Sant’Ambrogio di Alassio.