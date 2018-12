Accise benzina, Tosi (M5S): “Si stanno diffondendo notizie false: in Liguria le accise non aumenteranno”

Regione. “Le notizie diffuse da un recente comunicato stampa da parte del sindacato dell’Uil, sono del tutto false e rischiano di dare il via a un vero e proprio terrorismo psicologico: in Liguria, le accise sulla benzina non aumenteranno”. Lo ha dichiarato in mattinata il consigliere regionale Fabio Tosi.

In pratica, puntualizza il Gruppo 5 Stelle in Liguria, “il costo della benzina rimarrà invariato per l’utente: in Liguria, infatti, nel 2019 costerà come nel 2018”. “Gli ultimi drammatici eventi metereologici che si sono abbattuti su tutta la Liguria a fine ottobre sono all’origine della richiesta di Regione Liguria di mantenere le attuali accise, già in essere per gli eventi alluvionali degli anni precedenti e che ora servono per far fronte a questa nuova emergenza”, fa sapere Tosi.

“È da verificare poi come queste preziose risorse saranno investite dalla Regione: stiamo già lavorando in tal senso. La richiesta di Regione Liguria di poter mantenere e rinnovare questa accisa regionale anche a tutto il 2019 (mentre doveva scadere nel 2018) è preoccupante ed è nostro compito controllare che sia utilizzata proficuamente”, ha dichiarato la capogruppo Alice Salvatore.

“Confidando che chi ha diffuso notizie non corrispondenti a verità rettifichi al più presto quanto affermato, noi ribadiamo il concetto: in Liguria, le accise saranno mantenute e non aumentate”, conclude Tosi.