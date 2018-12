A Vado Ligure vietati contenitori di vetro, spray urticanti e botti

Vado Ligure. No a bottiglie e bicchieri di vetro, no a spray urticanti e bombolette spray e no ai botti di capodanno. E’ quanto prevede l’ordinanza emessa quest’oggi dal vice sindaco di Vado Ligure Fabio Falco in vista dei festeggiamenti per la fine dell’anno che inizieranno questa sera e si protrarranno fino a tarda notte.

“In occasione di eventi che comportano la concentrazione di numerose persone in spazi pubblici – si legge nel documento – la somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro possono determinare specifiche situazioni di pericolo per i presenti ed i passanti, in particolare in caso di lancio o abbandono a terra dei contenitori, specie se infranti, generando anche fenomeni e percezioni di degrado urbano ed una limitazione alla libera fruizione delle aree d’uso comune”.

Per questi motivi dalle 20 di oggi, lunedì 31 dicembre, al 6 gennaio è in vigore il “divieto generalizzato di vendita di bevande in contenitori di vetro per tutti gli esercenti di attività commerciali e pubblici esercizi presenti sui Giardini Colombo; il divieto generalizzato di somministrazione di bevande in contenitori di vetro per l’asporto per tutti i pubblici esercizi presenti sui Giardini Colombo; il divieto per i consumatori di portare bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro nei luoghi interessati dai festeggiamenti e, precisamente, in tutti i Giardini Colombo ed in particolare all’interno della struttura tensostatica ivi temporaneamente installata. In caso di violazione del divieto di portare nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro, l’organo di polizia accertatore potrà diffidare verbalmente il trasgressore a gettare il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un contenitore consentito e, in caso di pronta ottemperanza all’invito, non procedere alla contestazione dell’infrazione”.

E’ in vigore anche “il divieto di introdurre all’interno della struttura tensostatica spray urticanti e più in generale bombolette spray, nonché qualsivoglia tipologia di articolo pirotecnico; il divieto di utilizzare qualsivoglia tipologia di articolo pirotecnico sui Giardini Colombo durante gli orari di svolgimento delle manifestazioni”. Chi non osserverà tali disposizioni sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Visto l’altissimo numero di prenotazioni per il concerto gratuito di fine anno con la band “Divina”, l’amministrazione comunale ha deciso di posizionare un maxischermo per permettere anche a chi si trova all’esterno della tensostruttura dei Giardini Colombo di seguire l’evento musicale. Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo pirotecnico sul mare ed il brindisi augurale.