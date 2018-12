A Tovo la presentazione del libro “L’ultimo pensiero della giornata”

Tovo San Giacomo. Con il patrocinio del Comune di Tovo San Giacomo in concomitanza con il 90esimo di unificazione sarà presentato domenica 16 dicembre il libro di storia locale “L’ultimo pensiero della giornata” di Vincenzo Barlocco, il vigile del fuoco savonese che è diventato un “cacciatore di memorie”.

La presentazione inizierà alle ore 17.45 nel salone delle Scuole Elementari di Via Accame 15 a Tovo San Giacomo con un breve filmato cui seguirà intervista all’autore condotta da Marco Mazzucchelli.

Il libro, edito da Erga Edizioni di Genova contiene oltre 50 brevi storie accadute fra il 1897 e i giorni nostri, che l’autore ha raccolto questi anni, e che sono giunte a pubblicazione quasi per caso, come spiega lo stesso Vincenzo Barlocco:

“Una sera di alcuni anni, partendo dal racconto di una sfida a pallone elastico tra due singoli giocatori, avvenuta negli anni trenta del secolo scorso, mi sono messo a scrivere di getto ed è uscito il primo racconto. Da lì, seguendo il filo della memoria e le testimonianze di molte persone sono arrivato a scrivere parecchie storie, tutte rigorosamente vere. Le avevo pubblicate su Facebook, tanti amici e conoscenti che le hanno lette mi hanno chiesto di raccoglierle in un libro e io ci ho provato. Fra le storie ce ne sono alcune vissute in prima persona quando frequentavo le Scuole Elementari. Per questo motivo ho invitato e mi hanno garantito la loro presenza (meteo permettendo), Magda Colombi Giasino, Sandra Casoni, Marta Rebella e Arianna Briano, le mie maestre, insegnanti a Tovo oltre 40 anni fa”.

Il volume è illustrato con disegni originali di Arianna Briano e foto d’epoca gentilmente concesse dai familiari delle molte persone protagoniste dei racconti.

Scrive il prof. Luigi Cavagnaro nella presentazione: “I racconti di Vincenzo Barlocco sono come frutti nati da una terra buona. I più sono dolci, alcuni sono aspri, altri ancora riportano qualche ammaccatura, ma tutti hanno ricevuto le cure amorevoli ed esperte di un solerte contadino… – e ancora – sono storie brevi che hanno un loro centro nel Paese, nella sua fruizione e nella campagna intorno.”

“L’Amministrazione Comunale di Tovo San Giacomo è sempre vicina al mondo della scuola e continua ad investire per migliorarla – spiega Diego Rubado, assessore alla Pubblica Istruzione di Tovo San Giacomo – anche per questo motivo ha patrocinato questa presentazione ed ha concesso l’uso della Scuola Primaria d’intesa con la Direzione Didattica, sia perché in tema con le attività storiche del 90° anniversario di unificazione del paese, sia perché l’autore ha espressamente indicato di voler destinare i proventi a favore delle scuole del nostro paese”.

Collaborano all’iniziativa la ProLoco di Tovo San Giacomo e la Biblioteca Civica “Mario Borsalino”

In occasione della presentazione il volume verrà diffuso al prezzo speciale di euro 10,00 a copia.