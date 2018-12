A Stella il secondo caso di intossicazione da monossido in poche ore

Stella San Giovanni. Secondo caso di intossicazione da monossido in poche ore. E’ successo nella serata, poco dopo le 19,15, nella zona di Stella San Giovanni dove in un’abitazione una famiglia ha accusato un malessere.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica di Savona Soccorso e l’ambulanza della Croce Rossa di Stella. Fortunatamente le condizioni delle persone che si trovavano nella casa non sembrano gravi, ma per tutti gli accertamenti del caso saranno accompagnati in ospedale.

Non è ancora chiaro se a causare l’intossicazione sia stato il malfunzionamento di un camino o di una stufa.