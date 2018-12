A Savona sesto appuntamento con la rassegna di architettura contemporanea “Archilecture”

Savona. Giovedì 13 dicembre 2018 alle 17 presso la Sala Rossa di Palazzo Sisto prosegue la rassegna culturale di architettura contemporanea Archilecture con l’invito di Calvi Ceschia Viganò architetti associati, studio con base a Sanremo ma sedi anche a Milano e Venezia.

L’iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti di Savona con il patrocinio del Comune di Savona, giunta al sesto appuntamento, vuole coniugare la formazione e la divulgazione dell’architettura contemporanea oltre i confini degli addetti ai lavori.

I tre architetti fondatori dello studio, che conta sette collaboratori a Sanremo e quattro a Milano, racconteranno la storia particolare dell’amicizia che li ha portati a scegliere la Riviera di Ponente come base principale della loro attività. Vantano una storia professionale nazionale e internazionale più che ventennale e parleranno del loro mestiere presentando una selezione di progetti in corso nella provincia di Imperia e in Costa Azzurra.

Concluderà l’incontro una conversazione tra gli ospiti e la Commissione cultura dell’Ordine degli Architetti di Savona. Studenti, cittadini e curiosi sono invitati a partecipare per sollecitare domande e una riflessione aperta sull’architettura. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.