A.S.D. Arte Ginnastica: programma ricchissimo sotto le feste!

E’ sempre davvero ricco il calendario degli eventi proposto dall’ A.S.D. Arte Ginnastica, settore della Polisportiva del Finale che vuole decisamente chiudere in bellezza un 2018 agonistico intenso e ricco di soddisfazioni!

Il 16 Dicembre, infatti le nostre ragazze, allenate dalle loro tenaci tecniche Andrea Carola e Carlotta Violante, hanno portato in scena al Palasport Alessia Berruti di Finale Ligure un meraviglioso spettacolo tutto natalizio, intitolato VIAGGIO NEL TEMPO, che ha potuto incantare oltre 200 spettatori.

La scaletta ha dunque visto il susseguirsi di esercizi e musiche che avevano il riuscito intento di riportarci ai favolosi anni ’60, per poi proiettarci fin nel futuro, che le nostre tecniche hanno voluto immaginare davvero speciale!

Foto 3 di 14



























Questo spettacolo era stato già proposto anche il 24 Novembre presso il Villaggio di Natale di Giuele, a Calvisio dove questa sera, Sabato 29 Dicembre a partire dalle 21.00 le nostre bellissime e bravissime atlete dell’Arte Ginnastica si esibiranno con altre coreografie natalizie in uno spettacolo intitolato LA BANDA DELLE BABBE NATALE!

Ma non si fanno davvero mai mancare niente le nostre ragazze, tanto che negli scorsi due giorni, giovedì 27 e venerdì 28 dicembre 2018, hanno avuto l’onore di ospitare per uno stage di aggiornamento tecnico, presso la palestra di Via XXV Aprile di Finale Ligure, niente di meno che il CAMPIONE MONDIALE DI GINNASTICA RITMICA MASCHILE Ruben Orihuela Gavilan. Lo stage con Orihuela, aperto anche ad atlete di società esterne, ha ottenuto davvero grande successo, vedendo la partecipazione di oltre 70 ginnaste provenienti da tutto il nord Italia.

“Ruben è un ginnasta/allenatore che ci ha insegnato una ginnastica originale, nonchè estremamente divertente” commentano le nostre tecniche dell’Arte Ginnastica Andrea e Carlotta. “Ha davvero tanto da insegnare e le ginnaste erano piacevolmente felici di allenarsi”.

Un ottimo modo di trascorrere le vacanze di Natale, all’insegna dello sport e del divertimento; e a breve tantissime novità per un 2019 esplosivo! Complimenti ragazze e forza Andrea e Carlotta, le ragazze confidano in voi! E stasera tutti da Giuele a vedere LA BANDA DELLE BABBE NATALE!