A Loano la II edizione del convegno “Vasospasmo dopo emorragia subaracnoidea: stato dell’arte”

Pietra Ligure. Si terrà sabato 15 dicembre, dalle 8,30 alle 17, al centro congressi Loano 2 Village, la seconda edizione dell’incontro dedicato al vasospasmo organizzato dal Dott. Riccardo Padolecchia, direttore della Neuroradiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Il vasospasmo dei vasi arteriosi intracranici rappresenta la maggior causa di outcome neurologico negativo e di incremento della mortalità nel corso dell’emorragia sub-aracnoidea” spiega il Dottor Padolecchia Responsabile scientifico dell’evento.

“Il Congresso di sabato intende affrontare le novità sopraggiunte nella gestione dei pazienti con vasospasmo cerebrale dal punto di vista sia medico-rianimatorio che diagnostico-interventistico. L’obiettivo è anche quello di stimolare il confronto tra medici di diverse specialità, capaci di mettere in campo esperienze differenti, per giungere a nuovi percorsi diagnostici e terapeutici. Verranno inoltre illustrate nuove tecniche di terapia endovascolare neuroradiologica, le possibilità neurochirurgiche in casi selezionati e valutato il follow-up clinico dei pazienti colpiti da vasospasmo cerebrale” prosegue il responsabile scientifico dell’evento.

“Tutto ciò potrà rendere ancora più organizzata, durante la quotidiana pratica clinica, la cooperazione e l’integrazione culturale fra operatori clinici, diagnostici e terapeutici, nell’ambito del trattamento del vasospasmo dopo emorragia sub-aracnoidea” conclude il Dottor Padolecchia.

All’evento parteciperanno, in qualità di moderatori e relatori, alcuni dei maggiori centri italiani che per l’intera giornata si confronteranno su casi clinici.

Il convegno che gode del patrocinio dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) e di Regione Liguria è rivolto a neuroradiologi, neurologi, neurochirurghi, rianimatori e anestesisti, tecnici sanitari di radiologia medica e infermieri.